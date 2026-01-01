バイオテクノロジー企業が研究開発（R&D）プロセスにAIを組み込むことに成功したと想像してみてください。AIアルゴリズムを使用することで、社内のあらゆる部門のユーザーが高度なアナリティクス、予測モデリング、シミュレーション研究を実行できます。これらの機能により、治療標的の迅速な特定、より効率的な臨床試験の設計、新薬開発の強化が可能になります。その結果、コストの削減、患者アウトカムの改善、収益の拡大が実現しました。さらに、新しい科学的発見や市場の要求に迅速に対応することで、競合他社の一歩先を進んでいます。
ライフサイエンス企業がAIでここまで成功を収めるにはどうすればよいですか？すべては最新のデータ戦略から始まります。このような戦略は、機密データの安全な一元化、ガバナンス、共有、コラボレーションをサポートし、AIアルゴリズムを強化するために必要な基盤を提供します。
新薬の発見と開発の促進
企業は、AIを使用して膨大な量のリアルワールドデータ、オミックスデータ、臨床試験データを取捨選択することで、これまでにないほどの時間とお金を節約できます。このデータにより、研究者の可能性は無限に広がります。以下に要点をいくつか示します。
創薬モデル：研究者は、AIモデルを使用してタンパク質構造、化学特性、分子ドッキングを予測し、新薬候補の設計と試験をはるかに効率的に行うことができます。
二次分析用の合成データ生成：AIによって生成されたデータは、二次分析のために現実世界のデータを模倣することができ、研究者は患者のプライバシーを損なうことなく調査結果を検証することができます。
臨床テキストの要約：自然言語処理により、AIは大量の臨床データを迅速に要約し、研究者にとって重要な部分をすぐに引き出すことができます。
AI処方前の重要な問い合わせ
以上の理由から、業界はAIに大きな期待を寄せています。あるレポートでは、創薬にAIを使用することで、新薬を市場に投入するまでの時間とコストを最大75%削減できると報告されています。しかし一方で、AIプロジェクトの少なくとも80%は失敗すると推定されています。その理由として、低いデータ品質、不十分なリスク管理、コストの増大、ビジネス価値の不明確さが挙げられます。
AIの採用を成功させるには、AIモデルのトレーニングに使用するデータが高品質で関連性のある、アクセス可能なものであることを確認する堅牢なデータ戦略が必要です。企業がAIを採用する前に、いくつかの重要な質問をする必要があります。
データ基盤の品質とガバナンスにどの程度の自信がありますか？
このAIソリューションは、私たちの全体的なデータおよびビジネス戦略と目標にどのように整合していますか？
KPIが明確になりましたか？ROIを確保するために、どの程度の頻度で測定するか？
この投資から目に見える成果と価値をどの程度早く期待できるか
ソリューションまたはプロジェクトの総所有コスト（TCO）は、メンテナンス、トレーニング、将来のアップグレードなどの追加コストを含めてどれくらいですか？
私たちのビジネスニーズや、テクノロジーや業界の成熟に合わせてソリューションを進化させることができるか？
最新のデータ戦略の重要性
これらの質問への回答は、AIがクラウドテクノロジーへの大きなシフトを推進していることを示しています。しかし、AIを採用すると、コスト、複雑さ、セキュリティ、ガバナンスに関する重大な課題が生じる可能性があります。専門的なハードウェアやソフトウェア、熟練した人材を維持すると予算が逼迫し、AIと既存システムの統合や大量のデータの管理が困難になる場合があります。また、機密データを保護し規制基準を遵守するための堅牢なセキュリティおよびガバナンスコントロールの確保も必要ですが、多くのリソースを消費します。
スケーラブルなクラウドネイティブプラットフォームにより 、 （ 企業は）コストの最適化、統合の簡素化、セキュリティの強化を実現し、AIの導入を成功させるための道を開くことができます。」
幸いなことに、最新のデータ戦略を採用している企業はこれらの障害を克服することができます。スケーラブルなクラウドネイティブプラットフォームにより、コストの最適化、統合の簡素化、セキュリティの強化を実現し、AI導入を成功させる基盤を築きます。
ライフサイエンス企業がインフラストラクチャーのモダナイゼーションによって達成できることは、他にもあります。
データコラボレーションと運用効率
データシェアリングとコラボレーションの強化：最新のプラットフォームでは、さまざまなデータソースが統合されているため、ライフサイエンス企業は臨床データ、ゲノムデータ、画像データなどのマルチモーダルな健康データを収集し、管理された単一のリポジトリで共有できます。これにより、データ分析が高速化され、簡素化されます。
シンプルな操作：レガシーインフラストラクチャーには相互運用性が不足していることが多く、新薬開発が複雑化し、遅延します。最新のフルマネージド型データプラットフォームは、さまざまなシステムやデータソースのシームレスな統合、新薬開発の促進、研究開発プロセスの最適化により業務を合理化します。
スケーラビリティの向上：オンプレミスシステムは、現在の膨大なデータ量とコンピューティングニーズに対応するために拡張するのにコストがかかり、面倒です。最新のデータプラットフォームは柔軟に拡張し、多様なデータ量とコンピュート研究ワークロードを並行してサポートすることで、リソースの競合や遅延を回避します。
サードパーティのデータアクセス：最新のデータプラットフォームは、貴重なサードパーティデータやアプリへの簡単かつ安全なアクセスを提供し、ライフサイエンスプロセスを強化してインサイトを強化します。この統合は、予測分析や高度なモデリングなどの機能にも対応しています。
コストの削減とセキュリティの強化
総保有コスト（TCO）を低減：フルマネージド型のプラットフォームがメンテナンスとアップデートに対応しているため、テクニカルチームは戦略的な取り組みに注力できます。従量課金とスケーラブルなクラウドプラットフォームにより、予算配分を最適化し、データニーズの増大に合わせてコストを管理できます。
プライバシーおよびセキュリティの強化：古いシステムは、最新のセキュリティプロトコルをサポートしていなかったり、患者データの規制基準を満たしていない可能性があり、企業はデータ侵害やコンプライアンス違反の罰則を受けやすくなります。最新のデータプラットフォームには、包括的で構成可能なデータガバナンスが含まれており、高度なセキュリティとコンプライアンスを実現できます。
ライフサイエンス研究組織を成功に導く最新のデータ戦略の採用について詳しくは、10月30日の「 産学連携による研究と臨床開発の加速」ウェビナーをご覧ください。当社のeBook、『4 Ways Life Sciences Organizations Accelerate Their Development Pipelines with the AI Data Cloud』もダウンロードできます。