次の時代に向けたツール：Modern Marketing Data Stack
マーケターはこれまでにないほど多くのデータとテクノロジーを手にし、マーケティングの新時代に突入します。しかし、今日の企業が必要とするROIを実現するには、マーケティングチームは戦略的な考え方を持ち、マーケティングデータスタック内のツール、戦術、アプローチを微調整する必要があります。Snowflakeは、第3回の年次Modern Marketing Data Stackレポートとグローバルなバーチャルイベントで、マーケターの進化とマーケティング効果の促進を支援します。
「Modern Marketing Data Stack 2025」レポートでは、業界をリードするマーケティング技術、広告技術、データプラットフォームのツールとベンダー、顧客がSnowflakeで達成している実際のマーケティングの成功、マーケターが自社に最適な効果的なテクノロジーエコシステムにソリューションをアレンジして適応させる方法を形成する力について詳しく説明します。今年のイベントでは、現在および近い将来のマーケティングの成功がどのようなものかに関する実用的なインサイトと、あらゆる業界のビジネスに新たなマーケティングの可能性を生み出すためのAIデータクラウドがもたらす最先端のイノベーションも紹介されます。
トレンドから根本的なシフトへ
ここ数年でマーケティングテクノロジーのベースラインは大きく変化し、急速に優先順位が刷新され、業界は今のようなニューノーマルの時代に突入しました。変化を促進する3つの重要な要素は次のとおりです。
生成AIは、マーケターとオーディエンスのエンゲージメントのあり方を変え、キャンペーンの構築、立ち上げ、効果測定の効果的かつ迅速な方法を素早く変革し、マーケターがオーディエンスを理解し、オーディエンスとつながるための新しい方法を提供します。
消費者や規制当局がより厳格なデータ保護方法を求める中、プライバシーは倫理とコンプライアンスを順守したマーケティングの重要な基盤となっています。マーケターは規制要件を満たすだけでなく、消費者の行動、嗜好、期待を慎重に管理し、責任ある影響力のあるマーケティング戦略を確立する必要があります。
データグラビティとは、アプリケーションプロセスがデータに移動する傾向が強まっていることです。データを安全に一元化する必要性を優先し、複数のシステム間でのコストのかかる移動の必要性を低減します。
このようなダイナミックな動きの中で、新たなトレンドが生まれています。効果測定は進化を続けており、新しい戦略は古い戦略を凌ぐものとなっています。コマースメディアの急速な台頭が続く中、ファーストパーティデータの価値は高まる一方です。
以下をクリックすると、このイベントでのこれらの革新的なトレンドに関するDenise Perssonのディスカッションのプレビューをご覧いただけます。
リーダーと注目先
マーケターは、Modern Marketing Data Stackの迅速な統合を活用し、14,000社以上のマーケティングエコシステムベンダーで構成されるSnowflakeの成長し続けるマーケティングエコシステム上でこれを行っています。広告セラーは在庫の価値を最大化し、広告バイヤーはセラーの有効性からメリットを得ています。一方、パブリッシャーやソーシャルメディアプラットフォームでは、ターゲットオーディエンスへの広告ターゲティングが改善されています。効果測定、プログラマティックソリューション、同意管理、カスタマーデータプラットフォームなど、エコシステム全体で、ファーストパーティデータを効果的に活用し、マーケティングROIを最適化する企業が増えています。
Snowflakeでは、大手ベンダーがマーケティングイノベーションを大規模かつ差別化された方法で推進し、お客様に優れた成果を提供しています。ここでは、今年のModern Marketing Data Stackのレポートとイベントで取り上げられているベンダー（正確には89社）のほんの一部をご紹介します。
アナリティクスとデータキャプチャ
Snowplow：デジタルアナリティクスを活用し、顧客の行動に関するリアルタイムのインサイトを提供する
ビジネスインテリジェンス
Domo：マーケティングアトリビューションとメディアミックスモデリング
Sigma：Google Analytics 4（ga4）データを数分で分析
ThoughtSpot：データアナリティクスを強化
顧客データプラットフォーム
Amperity：統合された顧客の360度ビューの構築
Census：Censusでデータをアクティベートし、パーソナライズされたマーケティングを実現
Hightouch：Hightouchの構成可能なCDPによるキャンペーンインテリジェンス
- Tealium：顧客データのリアルタイム収集とアクティベーション
IDとオンボーディング
FullContact：堅牢なID解決および顧客認識アプリを構築する
LiveRamp：データコラボレーションと統合のためのIDソリューションの組み込み
統合とモデリング
Fivetran：構造化データを使用してRAGベースのチャットボットを構築する
マーケティングと顧客エンゲージメント
Cordial：リアルタイムの顧客データのための双方向データ統合
プログラマティックソリューション
- Chalice：TVBを使用してプログラマティック広告オークションの入札超過を検出
Snowflakeのシニアパートナーマーケティングマネージャー、Ashley Carsonによる、スタックの変更とSnowflakeのパートナーエコシステムに関するインサイトについては、以下の動画をご覧ください。
お客様のマーケティングの成功が私たちの成功
Snowflakeは常にお客様を第一に考えています。レストラン、小売から金融サービス、ヘルスケアまで、幅広い業界において、AIデータクラウド上でカスタマイズされたマーケティングソリューションを強化し、マーケティング活動だけでなく目に見える成果ももたらしています。
Zillowは、住宅購入ジャーニー全体を強化するというミッションに取り組んでいます。SnowflakeはデータとAIを最大限に活用し、パーソナライズされたシームレスなカスタマーエクスペリエンスを提供しています。同社のマーケティング戦略は、住宅検索から代理店や融資担当者とのつながりの構築までユーザーをガイドし、住宅をより利用しやすくすることを目指しています。2億3,100万人以上の月間ユニークユーザーを擁するZillowは、ファーストパーティデータとサードパーティデータを利用して、プラットフォームやタッチポイントを横断したカスタマイズされたメッセージングを保証しています。また、AIを多用することで、これらのインタラクションの自動化とパーソナライゼーションを行い、オペレーションの摩擦を減らし、カスタマーエクスペリエンスとサービス効率の両方を向上させています。
迅速かつ高品質の食品を提供するリーダーであるChipotleは、データに基づいたインサイトについても同じことを言いたかったのです。SnowflakeのAIデータクラウドを使用することで、同社はマーケティング、販売、オペレーションにおける多くのデータサイロを解消し、カスタマージャーニーの統合ビューを作成して、消費者の行動への理解を深め、リアルタイムで意思決定を改善しました。Chipotleは、複数のデータソースを管理し、ビジネス成果に焦点を当てるという技術的な課題を排除することで、さまざまなデータセットとKPIを簡単に結び付け、組織全体で有意義なインサイトを推進できるようになりました。
Pizza Hut、OrangeTheory、楽天などの企業のをお聞きカスタマーマーケティングのサクセスストーリーください。AIデータクラウドがどのように運用効率を高めているかについても、Modern Marketing Data Stackでご確認ください。
Modern Marketing Data Stackのバーチャルイベントをオンデマンドでキャッチ
今すぐ視聴して、Modern Marketing Data Stackの最新アップデートを確認し、Snowflakeのリーダーやお客様から最先端のインサイトを得ましょう。マーケティングをさらにレベルアップするために必要な知識を得る絶好のチャンスです。また、レポートをダウンロードして、これらのインサイトを掘り下げ、ベンダーがスタック内のどの位置にあるかをご確認ください。