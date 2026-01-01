マーケターはこれまでにないほど多くのデータとテクノロジーを手にし、マーケティングの新時代に突入します。しかし、今日の企業が必要とするROIを実現するには、マーケティングチームは戦略的な考え方を持ち、マーケティングデータスタック内のツール、戦術、アプローチを微調整する必要があります。Snowflakeは、第3回の年次Modern Marketing Data Stackレポートとグローバルなバーチャルイベントで、マーケターの進化とマーケティング効果の促進を支援します。

「Modern Marketing Data Stack 2025」レポートでは、業界をリードするマーケティング技術、広告技術、データプラットフォームのツールとベンダー、顧客がSnowflakeで達成している実際のマーケティングの成功、マーケターが自社に最適な効果的なテクノロジーエコシステムにソリューションをアレンジして適応させる方法を形成する力について詳しく説明します。今年のイベントでは、現在および近い将来のマーケティングの成功がどのようなものかに関する実用的なインサイトと、あらゆる業界のビジネスに新たなマーケティングの可能性を生み出すためのAIデータクラウドがもたらす最先端のイノベーションも紹介されます。

トレンドから根本的なシフトへ

ここ数年でマーケティングテクノロジーのベースラインは大きく変化し、急速に優先順位が刷新され、業界は今のようなニューノーマルの時代に突入しました。変化を促進する3つの重要な要素は次のとおりです。

生成AIは 、マーケターとオーディエンスのエンゲージメントのあり方を変え、キャンペーンの構築、立ち上げ、効果測定の効果的かつ迅速な方法を素早く変革し、マーケターがオーディエンスを理解し、オーディエンスとつながるための新しい方法を提供します。

消費者 や規制当局がより厳格なデータ保護方法を求める中、プライバシーは倫理とコンプライアンスを順守したマーケティングの重要な基盤となっています。マーケターは規制要件を満たすだけでなく、消費者の行動、嗜好、期待を慎重に管理し、責任ある影響力のあるマーケティング戦略を確立する必要があります。

データグラビティとは、アプリケーションプロセスがデータに移動する傾向が強まっていることです。データを安全に一元化する必要性を優先し、複数のシステム間でのコストのかかる移動の必要性を低減します。

このようなダイナミックな動きの中で、新たなトレンドが生まれています。効果測定は進化を続けており、新しい戦略は古い戦略を凌ぐものとなっています。コマースメディアの急速な台頭が続く中、ファーストパーティデータの価値は高まる一方です。

以下をクリックすると、このイベントでのこれらの革新的なトレンドに関するDenise Perssonのディスカッションのプレビューをご覧いただけます。