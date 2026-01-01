注：本記事は(2024年3月12日)に公開された(Mapbox Snowflake Native App Opens Geospatial Analytics to New Audiences )を機械翻訳により公開したものです。

地理空間データは、特に自社のデータリソースと組み合わせることで、ビジネスの競争力を高めることができます。新しい店舗を検討していますか？最も近い競合他社や潜在顧客がどこにいるかだけでなく、小売店舗数、過去の交通パターン、物流センターからの距離、環境要因、顧客への潜在的納期なども分析する必要があります。すべてを実現するには地理空間データが必要です。

これまで、地理空間データをアナリティクスプロセスにタイムリーに埋め込むことは困難でした。顧客は2つの選択肢に直面しました。それは、柔軟性は高いがデータの更新が遅い、非常にデータ負荷の高いデータベースのようなソリューションか、非常に鮮度が高いが設定可能性が低い、ソフトウェア指向のソリューションでした。

Mapboxは、地理空間インテリジェンスをアプリに簡単に埋め込むことができるように、地理位置情報プラットフォームとして、開発者のニーズに特化したツールを備えた超鮮度データ（毎日70万件ものアップデート）を提供することで、両方の世界の長所を統合します。Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、Mapboxの検索、ナビゲーション、マッピングロジックをデータに組み込み、開発者でも非開発者でも地理空間データ分析をより利用しやすくするというメリットを拡大します。