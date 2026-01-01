注：本記事は(2024年3月12日)に公開された(Mapbox Snowflake Native App Opens Geospatial Analytics to New Audiences )を機械翻訳により公開したものです。
地理空間データは、特に自社のデータリソースと組み合わせることで、ビジネスの競争力を高めることができます。新しい店舗を検討していますか？最も近い競合他社や潜在顧客がどこにいるかだけでなく、小売店舗数、過去の交通パターン、物流センターからの距離、環境要因、顧客への潜在的納期なども分析する必要があります。すべてを実現するには地理空間データが必要です。
これまで、地理空間データをアナリティクスプロセスにタイムリーに埋め込むことは困難でした。顧客は2つの選択肢に直面しました。それは、柔軟性は高いがデータの更新が遅い、非常にデータ負荷の高いデータベースのようなソリューションか、非常に鮮度が高いが設定可能性が低い、ソフトウェア指向のソリューションでした。
Mapboxは、地理空間インテリジェンスをアプリに簡単に埋め込むことができるように、地理位置情報プラットフォームとして、開発者のニーズに特化したツールを備えた超鮮度データ（毎日70万件ものアップデート）を提供することで、両方の世界の長所を統合します。Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、Mapboxの検索、ナビゲーション、マッピングロジックをデータに組み込み、開発者でも非開発者でも地理空間データ分析をより利用しやすくするというメリットを拡大します。
高度な地理空間機能の民主化
45,000以上のアプリに組み込まれたMapboxは、マッピング、検索、ナビゲーションの幅広いユースケースに対応しています。たとえば、店舗ネットワークへの空間認識の追加や車両への正確なGPS情報の配信、標高、地形、高精度ルートプロットなどのディテールを強調するアスリート向けマップのカスタマイズなどです。
従来、MapboxはSnowflakeマーケットプレイスでデータ製品を提供してきました。これには、モビリティデータをインデックス化する移動データセットが含まれており、世界中のロケーションの日別または時間別の人間の活動を比較できます。Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、Mapboxをさらに一歩進め、高度な地理空間機能へのアクセスを民主化する機会を与えてくれました。
Mapboxのカスタマーエンゲージメント担当グローバルバイスプレジデントであるGarrett Miller氏は、次のように述べています。「Snowflakeネイティブアプリの素晴らしい点は、使いやすさと、これまでとは異なるスキルセットを持つ新しいユーザー層への製品提供です。「ビジネスアナリストは、シンプルなSQLステートメントだけで複雑な最適化アルゴリズムを実行できるようになりました。Snowflakeがすでに持っているパワーと、Mapboxがもたらすパワーを解き放つことができます。」
Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、地理空間データをビジネス上の意思決定に組み込むための使いやすいインターフェースを顧客に提供することで、Mapboxのサービスの範囲を拡大します。地理情報システム（GIS）データの複雑さを抽象化し、従来GISアナリストに頼っていた作業をより幅広いビジネスユーザーが実行できるようにします。さらに、開発者もビジネスユーザーも、使い慣れた環境で作業してデータのエンリッチメント、分析ジョブの自動化、分析と結果の組織内の他のユーザーへの提供を行うことができます。
Snowflakeネイティブアプリの利点
Snowflakeネイティブアプリにより、顧客はMapbox環境内のデータでより多くのことを行うことができます。すべてのデータはすでにSnowflake内にあり、管理すべき統合が少ないため、ワークフローが合理化され、アクセスのボトルネックが軽減されます。
また、Snowflakeネイティブアプリのアプローチは、エンタープライズカスタマーが新しいベンダーと協力してデータプライバシーやデータシェアリング保護を実現しようとする際に経験する摩擦を軽減します。Snowflakeのお客様は、調達でベンダーオンボーディングプロセスを開く代わりに、SnowflakeアカウントにMapbox Snowflakeネイティブアプリを追加するだけです。また、アプリはカスタマーのアカウントで実行されるため、データを移動する必要はありません。つまり、機密データはカスタマーの管理下に留まることになります。
強力な変換および分析機能をすぐに利用可能
Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、他の人がクエリできるようにデータをSnowflakeデータクラウドに投稿する以上の役割を果たします。開発者が地理空間分析をすぐに行える詳細なアプリケーション機能を提供します。次にいくつかの例を示します。
ジオコーディング
ジオコーディングでは、住所を地理空間座標に変換したり、その逆を行ったりすることで、その情報をより簡単に分析、可視化、活用し、顧客の住所を検証したり、資産がどこにあるかを把握したりできます。課題は、住所が何であり、それが本物であるかどうかを見極めることです。たとえば、郵便番号を間違えたり、都市名を間違えたり、通りの名前を間違えたりすることがよくあります。
Mapboxの特殊な検索エンジンは、乱雑な住所データを取得して、それを理解、修正し、座標に変換するだけでなく、未加工のロケーション座標を高精度で住所に変換します。また、アドレスの一致を知らせるためにどのような仮定と修正が行われたかに関するメタデータも提供します。
また、Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、クエリ結果を無限に保存できるため、生産性を大幅に高めることができます。緯度経度のセットを番地に変換して、特定のトラクターのトレーラーがどのルートを通ったかを特定すれば、そのクエリの結果を今後の分析のために残して、作業を繰り返す必要がなくなります。また、規制や報告のために記録を保持することもできます。
集約と分析
地理空間データを既存の企業データに適用することで、企業は計画や戦略的意思決定を定量化し、支援することができます。たとえば、顧客のロケーションデータを人間の活動のMapbox Movement IndexとそのIsochrone APIと組み合わせることで、企業は潜在的な店舗ロケーションが現実世界でどのように機能するか（交通パターン、15分圏内の顧客の数など）を把握できます。このインサイトは、配送センターの設置場所や時間ベースの配送サービスの提供場所に関する意思決定に役立ちます。また、流通ルートの設定、一定半径内でのプロバイダーの配置、サプライチェーンを最適化するための物流センターの計画にも役立ちます。
また、Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、Boundariesのデータセットをデータクラウドに取り込みます。これにより、Snowflakeネイティブアプリのユーザーは、郵便、立法、州、市、地方の境界など、複数のレベルにまたがる500万の境界（領域間の境界線）にアクセスできます。この高品質で集約された境界データは、ユーザーが馴染みのある直感的な方法でデータを見ることができるため、データの可視化において特に重要です。境界情報を平均所得などの 公開データセットに結合します国勢調査局のデータ、つまり町に関するWikiデータは、正規化してクエリを実行し、インタラクティブなマップを作成したり、カスタム販売地域を定義したり、アウトリーチ活動に注力したりできる一連のデータポイントを作成します。
Snowflakeネイティブアプリにより、Mapboxはこれらすべてのマッピング、検索、ナビゲーション機能を構築し、顧客の環境で実行することができます。一部のアプリロジックはSnowflake環境にカプセル化されており、一部のアプリロジックはすでにSnowflake内に存在し、MapboxはネイティブのSnowflakeオペレーションを使用します。場合によっては、アプリはMapbox APIを呼び出す外部関数を使用します。MapboxサービスとSnowflakeサービス間のゲートウェイでは、サービス間の対話にさまざまなモダリティを使用できます。
Mapbox Snowflakeネイティブアプリの今後
サプライチェーン分析とESGに関する意思決定は、Mapboxが巨大な成長領域ととらえている2つの新しいユースケースです。そして、Mapbox Snowflakeネイティブアプリは、組織がGISとエンタープライズデータを活用して、配送ルートの効率化からサスティナビリティの改善によるコスト削減まで、あらゆることを実現できる領域です。
Mapboxの検索責任者であるSean Graber氏は、次のように述べています。「常に、SnowflakeデータクラウドにMapboxをどんどん導入するというビジョンを掲げてきました。「Snowflakeは、ビジネスインテリジェンスやデータ分析など、お客様が直面するユースケースに適応できるよう、Mapboxのその他のサービスに注力しています。」
Mapboxがアプリに機能を追加するのに伴い、顧客はデータを変換するだけでなくそこからインサイトを抽出するための可能性を受け入れ、新しいユースケースや機会を検討しています。また、完了した作業を理解して迅速に意思決定を下せるように、インサイトを示す可視化機能に対する顧客の関心も高まっています。そのために、MapboxはSnowflakeとStreamlitと協力し、「ヒートマップや押出し成形された建物による3Dビジュアルのような、美しく差別化された可視化」に取り組んでいます。「このデータに命を吹き込むために私たちにできることはたくさんあります。」
Mapbox Snowflakeネイティブアプリを実際に体験する
SnowflakeマーケットプレイスのMapbox Snowflakeネイティブアプリはこちらをご覧ください。当社のクイックスタートを使用して、Mapboxのネイティブアプリで住所データをジオコーディングする方法を学ぶか、2分間のクイックデモを視聴して、MapboxがどのようにSnowflakeネイティブアプリフレームワークを使用してネイティブアプリを作成したかをご覧ください。