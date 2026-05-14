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Blog/Settore manifatturiero/In che modo Snowflake Intelligence consente ai produttori di trasformare i dati in insight concreti e utilizzabili
MAR 10, 2026/Lettura: 5 minSettore manifatturiero

In che modo Snowflake Intelligence consente ai produttori di trasformare i dati in insight concreti e utilizzabili

Man in a factory holding a tablet and looking out into the distance.

Una delle principali sfide che i produttori affrontano oggi, e che storicamente hanno dovuto gestire, è la mancanza di visibilità sui prodotti una volta usciti dallo stabilimento. Di conseguenza, i prodotti sono stati a lungo considerati il punto finale della catena del valore. Con l’aumento della domanda di maggiore affidabilità e performance da parte dei clienti, i produttori hanno iniziato a investire in prodotti smart e connessi per sperimentare la generazione di dati di valore per i team di produzione, supply chain e ingegneria.

I prodotti connessi sono passati dall’essere iniziative sperimentali a diventare una componente centrale del modello di business di molte aziende. I produttori utilizzano i dati acquisiti da questi prodotti per creare valore in termini di insight operativi, sviluppo di prodotto, customer experience e crescita dei ricavi. E questo significa che l’accesso a tali dati è oggi più cruciale che mai.

Man mano che i produttori raccolgono quantità sempre maggiori di informazioni dai loro prodotti, hanno compreso che accumulare petabyte di dati è solo una parte dell’equazione. Democratizzare questi dati e garantire che i team in tutta l’organizzazione possano accedervi e apprendere da essi rappresenta un elemento distintivo tra chi guida l’innovazione nel settore e chi fatica a tenere il passo con la concorrenza. I leader del settore manifatturiero non si limitano più a chiedersi cosa sia accaduto ai loro prodotti, ma perché sia accaduto, e vengono supportati da Snowflake Intelligence.

Stanno migliorando performance di prodotto e customer experience e sviluppando nuovi flussi di ricavo, assicurando che dati preziosi su prodotti e clienti raggiungano tutti i team aziendali rilevanti per iterare e migliorare. Gli utenti di business più vicini ai dati di prodotto possono ora ottenere insight di valore grazie ad agenti altamente intelligenti che combinano dati strutturati e non strutturati e contesto in tempo reale per suggerire azioni concrete. E aziende lungimiranti come Toyota Motor Europe stanno già sfruttando questa tecnologia per prendere decisioni di business più intelligenti e informate, con un impatto significativo.

Focus: Toyota Motor Europe, innovazione continua con Snowflake Intelligence

La stella polare di Toyota Motor Europe è trovare modalità per portare la voce del cliente al centro della progettazione di prodotto e delle strategie automotive, ad esempio definendo le specifiche dei modelli o anticipando le esigenze future dei clienti. Con oltre 100 sistemi frammentati che contengono dati cliente, dai dati dei veicoli ai registri di vendita e oltre, riunire tutto in un’unica vista per estrarre insight di valore rappresentava una sfida significativa.

Le dashboard su cui i planner avevano storicamente fatto affidamento non erano più sufficienti per approfondire gli insight, poiché la loro complessità e profondità limitavano la flessibilità. Toyota Motor Europe aveva bisogno di una soluzione più intelligente per sostituire tali dashboard, con un assistente AI con cui i dipendenti potessero interagire in linguaggio naturale e che fosse in grado di riflettere la profonda conoscenza del settore e la logica complessa del team. Servivano risposte in pochi secondi, non in ore o giorni.

Sebbene inizialmente Toyota Motor Europe abbia scelto di sviluppare una soluzione completamente personalizzata, il processo ha richiesto diversi mesi e l’agente ha necessitato di un addestramento e di uno sforzo considerevoli per fornire risposte accurate, a causa della complessità delle regole di business aziendali. Toyota Motor Europe aveva bisogno di una soluzione migliore. Si è quindi rivolta a Snowflake Intelligence e, nella valutazione interna, in circa un mese la soluzione ha raggiunto un livello di accuratezza e funzionalità comparabile a quello della soluzione custom sviluppata internamente.

Grazie alla capacità di analizzare in modo olistico tutti i dati di Toyota Motor Europe, Snowflake Intelligence consente ai produttori di andare oltre il semplice reporting e comprendere i driver delle performance. I product planner di Toyota Motor Europe possono ora individuare pattern e trend tra fonti dati eterogenee, mantenendo al contempo governance, accuratezza e scalabilità. Con il supporto di Snowflake Cortex Analyst, possono mappare le relazioni tra dati e concetti di business, mentre query verificate e istruzioni personalizzate interpretano l’intento operando nel rispetto delle regole aziendali consolidate.

Inoltre, Snowflake Cortex Search utilizza un glossario aziendale per gestire termini di dominio e sinonimi e fornire un contesto ricco, mentre un livello di orchestrazione seleziona gli strumenti adeguati e standardizza gli output per ottenere risposte chiare e strutturate.

Affinché un team possa fidarsi del proprio assistente AI, è fondamentale costruire fiducia attraverso risposte altamente accurate e coerenti. In una valutazione controllata, la soluzione Toyota Motor Europe basata su Snowflake Intelligence ha raggiunto un’accuratezza di business dell’87%, secondo i criteri di validazione interna di Toyota Motor Europe, dimostrando una solida comprensione del contesto e della terminologia aziendale e fornendo risposte coerenti. Partendo in modo graduale, validando e poi scalando, e grazie alla trasparenza sul ragionamento e sulle fonti dell’assistente, i planner di Toyota Motor Europe hanno acquisito maggiore fiducia nel potenziale utilizzo esteso della soluzione in azienda e per future iniziative di AI generativa.

Il team di pianificazione di Toyota Motor Europe può ora sfruttare la potenza di Snowflake Intelligence per concentrarsi sull’analisi del feedback di clienti e prodotti e applicarlo a miglioramenti e innovazioni dei veicoli, con decisioni più rapide e guidate dai dati per generare maggiore valore di business.

Prodotti intelligenti, organizzazioni manifatturiere ancora più intelligenti

È importante ricordare che i soli dati di prodotto non generano valore. I prodotti connessi richiedono una base dati unificata per sviluppare strategie di prodotto integrate con dati di produzione e qualità, supply chain e disponibilità dei componenti, nonché sistemi cliente, contrattuali e di assistenza. I produttori che rendono i propri dati AI ready saranno in una posizione molto più solida per democratizzarli all’interno dell’organizzazione e consolidarli in un’unica fonte di verità, mantenendo al contempo gli attuali controlli di sicurezza, compliance e privacy. Eliminare silos e frammentazione dei dati con Snowflake Intelligence consente ai dati di prodotto e cliente di raggiungere i team interni che ne hanno maggiore necessità per iterare, innovare e migliorare, sbloccando nuove opportunità di ricavo e dimostrando ai clienti che vengono ascoltati e che i team di prodotto sono attenti alle loro esigenze.

Scopri i dettagli dell’esperienza di Toyota Motor Europe

L’esperienza di Toyota Motor Europe dimostra come unificare i dati di prodotto provenienti da fonti eterogenee in un’unica fonte di verità possa trasformare radicalmente le operazioni aziendali e la progettazione di prodotto. Per approfondire il percorso di Toyota Motor Europe con Snowflake Intelligence, leggi il nostro blog.

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