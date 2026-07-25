Siamo lieti di annunciare la disponibilità in public preview di Claude Opus 5, l’ultimo modello di Anthropic, su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di Anthropic, rendiamo Claude Opus 5 disponibile lo stesso giorno del rilascio. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake CoWork.
Claude Opus 5
Claude Opus 5 è l’ultimo modello di Anthropic. Opus 5 è un modello attento e proattivo che si avvicina all’intelligenza di frontiera di Claude Fable 5, stabilisce un nuovo standard di riferimento nelle valutazioni di coding e knowledge work e offre prestazioni nettamente superiori rispetto al predecessore, Opus 4.8. Le impostazioni di effort regolabili ti permettono di ottimizzare l’intelligenza o di risparmiare token per ottenere risultati più rapidi. Progettato per l’uso quotidiano, Opus 5 verifica meglio il proprio lavoro e itera fino a raggiungere il risultato, produce output visivi più efficaci e mostra progressi significativi nei task di ricerca scientifica, risultando così particolarmente adatto al lavoro agentico e analitico impegnativo e di lungo respiro.
Cosa puoi fare con Claude Opus 5 su Snowflake
Opus 5 si aggiunge ai principali modelli di AI in Snowflake Cortex AI e abilita un’ampia gamma di casi d’uso aziendali, sempre all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Opus 5, puoi:
Accelerare lo sviluppo con Snowflake CoCo: l’agente AI di coding Snowflake comprende dati aziendali, governance e workflow, così i team passano rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere l’affidabilità né la scalabilità. CoCo Desktop è ora in GA su macOS e Windows e offre agli sviluppatori un workspace AI dedicato con accesso integrato a file locali, repository, terminali e Snowflake. A differenza degli strumenti di coding AI generici, arriva con il tuo catalogo Snowflake già caricato e i ruoli RBAC attivi: nessun cold start, nessuna necessità di rispiegare il modello di dati e nessuna lacuna di governance. Ora con Opus 5, CoCo Desktop offre ragionamento e code generation migliorati e supporta task agentici più complessi e di lunga durata. Per data engineer, analisti e builder, trasforma il linguaggio naturale in pipeline pronte per la produzione, analisi dei dati e agenti AI, comprimendo settimane di lavoro di integrazione in pochi minuti, il tutto restando governato, interoperabile e di livello enterprise. Presto potrai provare Claude Opus 5 in preview tramite il model picker in CoCo Desktop.
Sviluppare agenti AI personali avanzati per il tuo lavoro: Snowflake CoWork è un agente AI personale per ogni knowledge worker, che aiuta i team a passare dai dati alle decisioni all’azione, sempre all’interno del perimetro sicuro e governato Snowflake. Con Deep Research, CoWork scompone domande di business complesse tra dati aziendali strutturati e non strutturati e restituisce risposte completamente citate in pochi minuti. Con le automazioni proattive, fa emergere insight e azioni consigliate prima ancora che qualcuno le richieda. Claude Opus 5 su Snowflake Cortex AI estende questa base con ragionamento potenziato, prestazioni superiori nei task agentici di lungo respiro e maggiore coerenza nei workflow multi-step, consentendo a ogni dipendente di delegare indagini complesse e portare avanti il lavoro reale su larga scala.
Analizzare dati strutturati e non strutturati con precisione senza pari: Cortex AI Functions rendono semplice sviluppare pipeline di AI scalabili su dati aziendali multimodali usando SQL. Cortex AI Functions offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, abilitando insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è noto. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli come Opus 5.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Gli sviluppatori possono sviluppare app di AI più vicine ai loro dati sicuri: Cortex Inference consente agli sviluppatori di sviluppare app enterprise agentiche all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Con i livelli di effort regolabili di Opus 5, il modello può bilanciare profondità di ragionamento e latenza per ogni task. Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente utilizzando l’SDK di Anthropic, indirizzandolo al proprio endpoint Snowflake Cortex Inference, per un’integrazione fluida con il tooling Anthropic già noto.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’Agentic AI. Con Claude Opus 5 di Anthropic, gli agenti possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e minore supervisione, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con più punti di accesso, da CoCo CLI a Snowflake CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.
Scopri di più
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Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche in merito alla nostra futura offerta di prodotto, e non costituisce un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro ultimo 10-Q.