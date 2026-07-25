Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’Agentic AI. Con Claude Opus 5 di Anthropic, gli agenti possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e minore supervisione, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con più punti di accesso, da CoCo CLI a Snowflake CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.

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