Snowflake x Datacraft
Hackathon Paris
Construisez votre modèle de prédiction
15 octobre | Palais des Congrès Paris
Réserver votre place
Rejoignez le Hackathon dans le cadre du Snowflake World Tour Paris le 15 octobre
• Imaginez d’énormes banques de données passionnantes. Tout est hébergé sur Snowflake, prêt à l'emploi.
• Un défi vous sera lancé, vous aurez 4 heures pour le relever, en solo et avec votre Agent ! Des mentors, un Jury de compétition… Mais tout restera secret jusqu’au jour J.
• Co-organisé par datacraft et Snowflake, en partenariat avec AWS, dans le cadre du Snowflake World Tour Paris.
• Votre inscription au Hackathon vous donnera gratuitement accès au Snowflake World Tour Paris, avec une matinée complète d’immersion : keynote, sessions partenaires, etc.
AVANT LE JOUR J
Préparez-vous dès maintenant.
Pas besoin d’attendre le Hackathon pour prendre en main Snowflake. Créer votre compte d’essai gratuit et suivez nos guides de démarrage rapide - vous serez opérationnel en moins d’une heure.
Guides de démarrage rapide recommandés
Premiers pas avec les Agents Cortex
Apprenez à construire votre premier agent IA sur Snowflake avec Cortex Code (CoCo). Ce guide vous accompagne pas à pas : configuration de votre environnement, création d'un agent de zéro et déploiement, le tout en moins d'une heure.
Data engineering & ML avec Snowpark Python
Apprenez à préparer vos données et construire un pipeline ML complet directement dans Snowflake — feature engineering, entraînement de modèles et enregistrement dans le Model Registry — le tout avec Snowpark Python et les Notebooks Snowflake.
Prix
Premier prix
Un dîner pour 2 au restaurant le Jules Verne, perché dans la tour Eiffel
Second prix
Une croisière privée de 1h30 au coucher du soleil sur la Seine (jusqu’à 6 personnes)
Troisième prix
Un écran incurvé ultrawide
AUDIENCE
Ce Hackathon est fait pour vous si :
- Vous êtes data scientist, data engineer, ML engineer ou développeur IA
- Vous maîtrisez Python et/ou SQL et avez déjà construit des modèles prédictifs
- Vous voulez vous mesurer à de vrais datasets sur une vraie problématique métier
- Vous souhaitez découvrir ou approfondir Snowflake CoCo
- Vous cherchez à vous connecter à la communauté data & IA de Paris
PROGRAMME
Une journée complète. Pas juste un Hackathon.
En vous inscrivant au Hackathon, vous accédez à l'intégralité du Snowflake World Tour Paris.
|8h30
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Accueil & networking
Rencontrez la communauté.
|9h30
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Opening Keynote
Les dernières innovations de la plateforme, la vision IA.
|11h20
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Sessions technique
démo live, retours d'expérience clients et cas d'usage concrets
|12h30
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Déjeuner networking
échanges les équipes Snowflake et les autres participants
|13h30
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🚀 Hackathon
|18h00
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Fin du Hackathon et remise de prix
|18h30
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Closing cocktail
L’EXPÉRIENCE SNOWFLAKE WORLD TOUR
En bonus : une invitation au Snowflake World Tour Paris
Une journée pour découvrir, s’inspirer, avant de construire l’après-midi.
Snowflake en action
Découvrez en direct comment Snowflake unifie les données, l'IA et les applications en une seule plateforme. Des démos live de Cortex AI, Cortex Code (CoCo), et des nouvelles capacités ML directement dans votre environnement de données, sans bouger vos données, sans complexité d'infrastructure.
Retours d'expérience client
Des entreprises françaises et européennes viennent raconter comment elles ont transformé leurs usages data. Cas d'usage réels, erreurs à éviter, résultats mesurés. Des sessions concrètes, pas des présentations commerciales.
Communauté & réseau
Le SWT Paris réunit en un seul endroit les décideurs data, les ingénieurs, les chercheurs et les partenaires technologiques. Le déjeuner networking est l'occasion de rencontres qui ne se font pas par hasard.
ORGANISATEURS
Qui sommes-nous ?
Snowflake est l'AI Data Cloud, la plateforme qui permet aux organisations de mobiliser leurs données à grande échelle. La suite Cortex AI, dont Cortex Code (CoCo), rapproche l'intelligence artificielle de vos données directement là où elles se trouvent, sans complexité d'infrastructure.→ En savoir plus sur Snowflake
datacraft est un modèle unique de Club, inspiré du compagnonnage, pour permettre aux data scientists/data ingénieurs de se former entre pairs et permettre aux entreprises d'accélérer leurs projets IA. Le Club propose aussi une programmation pour tous les métiers, contribuant ainsi à fédérer les équipes autour des sujets data. Il compte aujourd’hui 52 grandes entreprises membres, des startups et plus de 600 chercheurs et freelances experts en IA.→ En savoir plus sur datacraft
AWS (Amazon Web Services) est le leader mondial du cloud computing, filiale d'Amazon. Sa plateforme propose plus de 200 services managés, infrastructure, calcul, stockage, bases de données et IA, utilisés par des millions d'entreprises dans le monde pour construire et faire évoluer leurs applications à grande échelle.→ En savoir plus sur AWS
FAQ
Non. L'accès à la plateforme est entièrement fourni. Il vous suffit d'un ordinateur et de votre expertise data.
Oui, intégralement. Opening keynote, sessions techniques, retours d’expérience clients et déjeuner networking sont inclus dans votre inscription hackathon.
Python et SQL. L'environnement est natif Snowflake (Notebooks, CoCo, Model Registry). Les détails complets sont dans le brief envoyé après inscription.
Le Hackathon s’adresse à des profils de niveau intermédiaire à avancé en Python et/ou SQL, avec une expérience en manipulation de données. Pas besoin de connaître Snowflake, des ressources de prise en main et des experts sur place vous accompagnent.