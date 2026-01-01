Aller au contenu

Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

Inscrivez-vous gratuitement
Je m'inscris

Réserver votre place

Snowflake × Datacraft
Co-organisé dans le cadre du Snowflake World Tour Paris en partenariat avec
AWS
Submission

Rejoignez le Hackathon dans le cadre du Snowflake World Tour Paris le 15 octobre

• Imaginez d’énormes banques de données passionnantes. Tout est hébergé sur Snowflake, prêt à l'emploi. 

•  Un défi vous sera lancé, vous aurez 4 heures pour le relever, en solo et avec votre Agent ! Des mentors, un Jury de compétition… Mais tout restera secret jusqu’au jour J.    

• Co-organisé par datacraft et Snowflake, en partenariat avec AWS, dans le cadre du Snowflake World Tour Paris.

• Votre inscription au Hackathon vous donnera gratuitement accès au Snowflake World Tour Paris, avec une matinée complète d’immersion : keynote, sessions partenaires, etc.

AVANT LE JOUR J

Préparez-vous dès maintenant.

Pas besoin d’attendre le Hackathon pour prendre en main Snowflake. Créer votre compte d’essai gratuit et suivez nos guides de démarrage rapide - vous serez opérationnel en moins d’une heure.

ESSAI GRATUIT

Accédez à Snowflake gratuitement

Créez votre compte d'essai Snowflake en quelques minutes. Aucune carte de crédit requise. Accédez à la plateforme complète, y compris Cortex Code (CoCo), les Notebooks et le Model Registry.

Démarrer l'essai gratuit →

Guides de démarrage rapide recommandés

Quickstart 1

Premiers pas avec les Agents Cortex

Apprenez à construire votre premier agent IA sur Snowflake avec Cortex Code (CoCo). Ce guide vous accompagne pas à pas : configuration de votre environnement, création d'un agent de zéro et déploiement, le tout en moins d'une heure.

SQL Snowsight CoCo ~30 min
→ Accéder au guide
🤖
Quickstart 2

Data engineering & ML avec Snowpark Python

Apprenez à préparer vos données et construire un pipeline ML complet directement dans Snowflake — feature engineering, entraînement de modèles et enregistrement dans le Model Registry — le tout avec Snowpark Python et les Notebooks Snowflake.

Python Snowpark Model Registry ~60 min
→ Accéder au guide
Les outils

Tout est hébergé dans Snowflake. Aucune configuration, aucune ingestion, vous démarrez directement.

❄️ Snowflake : Vos données, votre compute, tout au même endroit.

💻 Cortex Code : Notebooks Python/SQL natifs - aucune installation

🤖 Snowflake ML : Entraînez et versionnez vos modèles en natif.

🔑 Accès fourni : Pas besoin d’être client, un compte est créé pour vous.

Prix

Premier prix

Startup Challenge Semifinalist badge
Un dîner pour 2 au restaurant le Jules Verne, perché dans la tour Eiffel

Second prix

Startup Challenge Finalist badge
Une croisière privée de 1h30 au coucher du soleil sur la Seine (jusqu’à 6 personnes)

Troisième prix

Startup Challenge Grand Prize badge
Un écran incurvé ultrawide

AUDIENCE

Ce Hackathon est fait pour vous si :

  • Vous êtes data scientist, data engineer, ML engineer ou développeur IA
  • Vous maîtrisez Python et/ou SQL et avez déjà construit des modèles prédictifs
  • Vous voulez vous mesurer à de vrais datasets sur une vraie problématique métier
  • Vous souhaitez découvrir ou approfondir Snowflake CoCo
  • Vous cherchez à vous connecter à la communauté data & IA de Paris
PROGRAMME

Une journée complète. Pas juste un Hackathon.

En vous inscrivant au Hackathon, vous accédez à l'intégralité du Snowflake World Tour Paris.

8h30

Accueil & networking

Rencontrez la communauté.
9h30

Opening Keynote

Les dernières innovations de la plateforme, la vision IA.
11h20

Sessions technique

démo live, retours d'expérience clients et cas d'usage concrets
12h30

Déjeuner networking

échanges les équipes Snowflake et les autres participants
13h30

🚀 Hackathon
18h00

Fin du Hackathon et remise de prix
18h30

Closing cocktail
L’EXPÉRIENCE SNOWFLAKE WORLD TOUR

En bonus : une invitation au Snowflake World Tour Paris

Une journée pour découvrir, s’inspirer, avant de construire l’après-midi.

Snowflake en action

Découvrez en direct comment Snowflake unifie les données, l'IA et les applications en une seule plateforme. Des démos live de Cortex AI, Cortex Code (CoCo), et des nouvelles capacités ML directement dans votre environnement de données, sans bouger vos données, sans complexité d'infrastructure.

🏢

Retours d'expérience client

Des entreprises françaises et européennes viennent raconter comment elles ont transformé leurs usages data. Cas d'usage réels, erreurs à éviter, résultats mesurés. Des sessions concrètes, pas des présentations commerciales.

🤝

Communauté & réseau

Le SWT Paris réunit en un seul endroit les décideurs data, les ingénieurs, les chercheurs et les partenaires technologiques. Le déjeuner networking est l'occasion de rencontres qui ne se font pas par hasard.

ORGANISATEURS

Qui sommes-nous ?

Snowflake Logo

Snowflake est l'AI Data Cloud, la plateforme qui permet aux organisations de mobiliser leurs données à grande échelle. La suite Cortex AI, dont Cortex Code (CoCo), rapproche l'intelligence artificielle de vos données directement là où elles se trouvent, sans complexité d'infrastructure.

→ En savoir plus sur Snowflake
Datacraft Logo

datacraft est un modèle unique de Club, inspiré du compagnonnage, pour permettre aux data scientists/data ingénieurs de se former entre pairs et permettre aux entreprises d'accélérer leurs projets IA. Le Club propose aussi une programmation pour tous les métiers, contribuant ainsi à fédérer les équipes autour des sujets data. Il compte aujourd’hui 52 grandes entreprises membres, des startups et plus de 600 chercheurs et freelances experts en IA.

→ En savoir plus sur datacraft
AWS Logo

AWS (Amazon Web Services) est le leader mondial du cloud computing, filiale d'Amazon. Sa plateforme propose plus de 200 services managés, infrastructure, calcul, stockage, bases de données et IA, utilisés par des millions d'entreprises dans le monde pour construire et faire évoluer leurs applications à grande échelle.

→ En savoir plus sur AWS

FAQ

Non. L'accès à la plateforme est entièrement fourni. Il vous suffit d'un ordinateur et de votre expertise data.

Oui, intégralement. Opening keynote, sessions techniques, retours d’expérience clients et déjeuner networking sont inclus dans votre inscription hackathon.

Python et SQL. L'environnement est natif Snowflake (Notebooks, CoCo, Model Registry). Les détails complets sont dans le brief envoyé après inscription.

Le Hackathon s’adresse à des profils de niveau intermédiaire à avancé en Python et/ou SQL, avec une expérience en manipulation de données. Pas besoin de connaître Snowflake, des ressources de prise en main et des experts sur place vous accompagnent.

Snowflake x DatacraftHackathon Paris

Construisez votre Agent IA

Je m'inscris

* Private preview, Public preview, Coming soon