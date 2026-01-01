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• Un défi vous sera lancé, vous aurez 4 heures pour le relever, en solo et avec votre Agent ! Des mentors, un Jury de compétition… Mais tout restera secret jusqu’au jour J.

• Co-organisé par datacraft et Snowflake, en partenariat avec AWS, dans le cadre du Snowflake World Tour Paris.

• Votre inscription au Hackathon vous donnera gratuitement accès au Snowflake World Tour Paris, avec une matinée complète d’immersion : keynote, sessions partenaires, etc.