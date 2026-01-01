INFORME
Claves del éxito en la migración a Snowflake
Descubra por qué líderes de todos los sectores están cambiando soluciones heredadas por una moderna plataforma de datos en la nube para lograr una mayor simplicidad, rendimiento y rentabilidad.
UN CAMBIO QUE MARCA LA DIFERENCIA
Muchas organizaciones reconocen que sus plataformas de datos actuales ya no proporcionan la velocidad, escalabilidad y seguridad que necesitan para lograr sus propósitos, especialmente en la era de la inteligencia artificial (IA).
En la práctica, se enfrentan a una serie de desafíos, entre los que se incluyen:
Cuellos de botella en el rendimiento y escalabilidad
Ecosistemas de datos fragmentados
Problemas de integridad y seguridad de los datos
Estos obstáculos han provocado que muchas empresas líderes migren de los almacenes de datos tradicionales on-premise o alojados en la nube, como Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop y muchos más, a Snowflake AI Data Cloud.
Gracias a Snowflake, ahora ofrecemos una plataforma de datos global mejor y más rentable que nuestra plataforma de datos heredada”.
John Pastor
Historias de éxito de líderes
Organizaciones líderes de diferentes regiones y sectores, desde Guitar Center hasta Siemens, se están beneficiando de la plataforma de datos unificada de Snowflake, que ofrece simplicidad, rendimiento y flexibilidad, con capacidades de gobernanza e IA integradas, no añadidas.
Al migrar de sus plataformas heredadas al AI Data Cloud, empresas punteras como AT&T, PayPal y Pfizer están experimentando ahorros y beneficios tangibles en toda la empresa.
84 %
AT&T ahorró un 84 % en los costes anuales estimados.
900000 M USD
PayPal trasladó su plataforma de pagos de 900 000 millones de dólares a Snowflake, lo que redujo los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de 96 a 12 horas.
19000
Pfizer ahorró 19 000 horas y un 54 % en costes anuales.
Objetivos hechos realidad
Con los datos integrados en una plataforma unificada, las empresas con visión de futuro en todo el mundo están alcanzando objetivos estratégicos clave, desde implementar casos de uso de IA generativa en entornos de producción hasta ofrecer un servicio mejorado a sus clientes.
Si busca inspiración para su propia organización, descubra cómo empresas de todos los tamaños están logrando sus metas y pregúntese lo siguiente: ¿qué ventajas podría aportar una migración a mi organización?
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