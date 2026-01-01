Claves del éxito en la migración a Snowflake

Muchas organizaciones reconocen que sus plataformas de datos actuales ya no proporcionan la velocidad, escalabilidad y seguridad que necesitan para lograr sus propósitos, especialmente en la era de la inteligencia artificial (IA).

En la práctica, se enfrentan a una serie de desafíos, entre los que se incluyen:



Cuellos de botella en el rendimiento y escalabilidad

Ecosistemas de datos fragmentados

Problemas de integridad y seguridad de los datos



Estos obstáculos han provocado que muchas empresas líderes migren de los almacenes de datos tradicionales on-premise o alojados en la nube, como Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop y muchos más, a Snowflake AI Data Cloud.