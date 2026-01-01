EBOOK
Impulso de una IA empresarial con contexto y datos unificados
Las empresas líderes están transformando los datos de SAP en un fundamento preparado para la IA con Snowflake, lo que permite obtener información en tiempo real y aplicaciones de IA escalables.
Lea el ebook para descubrir:
Motivos por los que la IA empresarial requiere un cambio fundamental en la estrategia empresarial de datos
Los riesgos ocultos de las arquitecturas con alta dependencia de la replicación
Cómo la semántica de los datos influye en la precisión y la fiabilidad de la IA
Cómo SAP y Snowflake permiten una IA gobernada, en tiempo real
Casos de uso reales en finanzas, cadena de suministro y experiencia del cliente
Convertir los datos de SAPen una ventaja para la IA empresarial
El futuro del software es conversacional, y su plataforma de datos debe estar a la altura.
A medida que la IA pasa de la experimentación a la implementación en el mundo real, las empresas se replantean cómo se toman las decisiones. En lugar de consultar paneles o esperar informes, los usuarios empresariales empiezan a hacer preguntas en lenguaje natural y a obtener respuestas al instante. No obstante, la IA es solo tan potente como los datos que la respaldan.
Por qué las arquitecturas de datos tradicionaleslimitan la IA empresarial
La mayoría de las arquitecturas de datos heredadas se crearon para la elaboración de informes, no para la toma de decisiones basadas en IA. Esto genera importantes barreras:
- Flujos de datos de alta latencia que ralentizan la obtención de información y aumentan los costes operativos
- Pérdida del contexto empresarial, a medida que los datos de SAP se replican en todos los sistemas
- Gobernanza de datos fragmentados con controles no uniformes y linaje poco claro
- Resultados de IA poco fiables debido a definiciones incoherentes y a la falta de semántica
Resultado: las iniciativas de IA empresarial no logran escalar ni ofrecer un valor medible.
Un nuevo enfoque: datos unificados y listos para la IA
Para tener éxito con la IA, las empresas necesitan algo más que acceso a los datos: necesitan datos fiables, gobernados y con riqueza semántica que la IA pueda realmente comprender.
En este ebook se muestra cómo la integración entre SAP y Snowflake posibilita un nuevo tipo de arquitectura:
- Data sharing bidireccional y sin copia: Acceda a los datos de SAP sin moverlos ni duplicarlos.
- Contexto empresarial y semántica preservados: Mantenga intactos el significado, las jerarquías y las relaciones.
- Tejido de datos empresariales unificado: Una capa coherente y gobernada para analíticas, aplicaciones e IA.
- Acceso a datos listo para la IA en tiempo real: Impulse la toma de decisiones, la automatización y las aplicaciones inteligentes a escala.
Crear el fundamento parauna IA escalable y fiable
El éxito de la IA no depende solo de los modelos, sino de los datos.
Las organizaciones que triunfen en la era de la IA serán aquellas capaces de ofrecer datos fiables, contextualizados y en tiempo real en toda la empresa, sin añadir complejidad ni riesgo. En este ebook se muestra cómo lograrlo.
Descargue el ebook para descubrir cómo aprovechar todo el valor de sus datos de SAP y crear un fundamento escalable para la IA empresarial.
Descargar ahora