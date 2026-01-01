El futuro del software es conversacional, y su plataforma de datos debe estar a la altura.

A medida que la IA pasa de la experimentación a la implementación en el mundo real, las empresas se replantean cómo se toman las decisiones. En lugar de consultar paneles o esperar informes, los usuarios empresariales empiezan a hacer preguntas en lenguaje natural y a obtener respuestas al instante. No obstante, la IA es solo tan potente como los datos que la respaldan.