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INFORME

El futuro de la IA y la interoperabilidad en el sector sanitario

Perspectivas de responsables de la toma de decisiones del sector sanitario sobre la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y la interoperabilidad en las organizaciones sanitarias y las agencias de salud pública.

Snowflake and Hakkoda (an IBM Company) logos
cover image of the future of AI + interoperability in healthcare report
Descubra las últimas tendencias de nuestra encuesta sectorial, entre ellas:

  • A qué ritmo se están adoptando los agentes de IA

  • Los tres principales motivos por los que los responsables de la toma de decisiones del sector sanitario y de salud pública priorizan la interoperabilidad

  • Cuáles son los principales casos de uso de los agentes de IA entre proveedores sanitarios, entidades pagadoras, agencias de salud pública y organismos gubernamentales, entre otros

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LA ADOPCIÓN DE AGENTES DE IAAVANZA CON RAPIDEZ

El estudio revela que la mayoría de las organizaciones sanitarias y las agencias de salud pública están avanzando rápidamente en la adopción de agentes de IA.

65% of healthcare orgs are or have adopted agentic AI

Porcentaje de organizaciones sanitarias y agencias de salud pública encuestadas que ya:
 

  • han adoptado agentes de IA,
  • están experimentando con ellos,
  • o tienen previsto implementarlos en los próximos 6 a 12 meses.

LA INTEROPERABILIDAD ESESENCIAL PARA EL ÉXITO DE LA IA

Picture of Murali Gandhirajan, Director of Regulated Industries CTO at Snowflake

“Las organizaciones que modernicen ahora la interoperabilidad, estandarizando y vinculando datos entre distintos entornos, serán las que conviertan los agentes de IA de proyectos piloto aislados en mejoras a nivel de sistema en la coordinación asistencial, el acceso y los resultados basados en el valor”.

Murali Gandhirajan
Global Regulated Industries CTO, Snowflake

LAS AGENCIAS DE SALUD PÚBLICAPRIORIZAN LA INTEROPERABILIDAD

Picture of Cathy Reese, Senior Partner and Data & AI Leader at IBM Consulting

“Estas conclusiones reflejan el creciente reconocimiento en los sistemas sanitarios públicos de que la interoperabilidad es esencial para prestar una atención basada en el valor, mejorar la experiencia del paciente y cumplir las expectativas de responsabilidad en un entorno fiscal restrictivo. También se está convirtiendo en una infraestructura esencial para la adopción de la IA, el cumplimiento normativo y la reducción de la fricción administrativa a escala”.

Cathy Reese
Senior Partner - Data & AI Leader for Healthcare, Life Sciences, State & Local Gov, Education, IBM Consulting

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