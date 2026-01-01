INFORME
El futuro de la IA y la interoperabilidad en el sector sanitario
Perspectivas de responsables de la toma de decisiones del sector sanitario sobre la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y la interoperabilidad en las organizaciones sanitarias y las agencias de salud pública.
Descubra las últimas tendencias de nuestra encuesta sectorial, entre ellas:
A qué ritmo se están adoptando los agentes de IA
Los tres principales motivos por los que los responsables de la toma de decisiones del sector sanitario y de salud pública priorizan la interoperabilidad
Cuáles son los principales casos de uso de los agentes de IA entre proveedores sanitarios, entidades pagadoras, agencias de salud pública y organismos gubernamentales, entre otros
LA ADOPCIÓN DE AGENTES DE IAAVANZA CON RAPIDEZ
El estudio revela que la mayoría de las organizaciones sanitarias y las agencias de salud pública están avanzando rápidamente en la adopción de agentes de IA.
Porcentaje de organizaciones sanitarias y agencias de salud pública encuestadas que ya:
- han adoptado agentes de IA,
- están experimentando con ellos,
- o tienen previsto implementarlos en los próximos 6 a 12 meses.
LA INTEROPERABILIDAD ESESENCIAL PARA EL ÉXITO DE LA IA
“Las organizaciones que modernicen ahora la interoperabilidad, estandarizando y vinculando datos entre distintos entornos, serán las que conviertan los agentes de IA de proyectos piloto aislados en mejoras a nivel de sistema en la coordinación asistencial, el acceso y los resultados basados en el valor”.
Murali Gandhirajan
LAS AGENCIAS DE SALUD PÚBLICAPRIORIZAN LA INTEROPERABILIDAD
“Estas conclusiones reflejan el creciente reconocimiento en los sistemas sanitarios públicos de que la interoperabilidad es esencial para prestar una atención basada en el valor, mejorar la experiencia del paciente y cumplir las expectativas de responsabilidad en un entorno fiscal restrictivo. También se está convirtiendo en una infraestructura esencial para la adopción de la IA, el cumplimiento normativo y la reducción de la fricción administrativa a escala”.
Cathy Reese
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