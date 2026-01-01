“Estas conclusiones reflejan el creciente reconocimiento en los sistemas sanitarios públicos de que la interoperabilidad es esencial para prestar una atención basada en el valor, mejorar la experiencia del paciente y cumplir las expectativas de responsabilidad en un entorno fiscal restrictivo. También se está convirtiendo en una infraestructura esencial para la adopción de la IA, el cumplimiento normativo y la reducción de la fricción administrativa a escala”.

Cathy Reese Senior Partner - Data & AI Leader for Healthcare, Life Sciences, State & Local Gov, Education, IBM Consulting