De las ideas a la producción más rápido en Snowflake con nuevas herramientas nativas de desarrollo de datos

Guiada por la misión de simplificar los flujos de trabajo de datos para cualquier desarrollador, esté donde esté, Snowflake presenta una serie de innovaciones que evitan que los desarrolladores tengan que alternar entre herramientas y ventanas fragmentadas y, en su lugar, les permiten centrarse en lo que mejor saben hacer: ampliar los límites del desarrollo moderno de aplicaciones para un futuro con agentes de inteligencia artificial (IA) y más allá. Desde la reciente incorporación de Workspaces hasta los avances revolucionarios integrados en Cortex Code, nuestro nuevo agente de programación de IA anunciado hoy, Snowflake mantiene su compromiso con la visión de un entorno único e integrado con DevOps incorporado.

Simplificar el desarrollo nativo de datos con Cortex Code

Hoy se espera que cualquier profesional de datos, independientemente de su rol o nivel de experiencia técnica, se dedique al desarrollo. Y, aunque tiene a su disposición una amplia gama de herramientas, los flujos de trabajo de datos integrales siguen siendo complejos y requieren mucho tiempo. Pero las herramientas de uso general no son nativas de datos y no ofrecen interacciones fluidas con el ecosistema de datos, lo que hace que tanto los desarrolladores como sus organizaciones tengan dificultades para mantener el ritmo de innovación necesario para seguir realmente a la vanguardia.

Para ayudar a los desarrolladores a crear código más rápido y con mayor precisión, Snowflake presenta Cortex Code, un agente de programación de IA nativo de Snowflake, diseñado para convertir tareas complejas de ingeniería de datos, analíticas, aprendizaje automático (ML) y creación de agentes en interacciones sencillas y fundamentadas, con gran precisión y fiabilidad, todo ello en lenguaje natural. Aunque los agentes de programación de uso general de terceros son potentes, carecen del conocimiento nativo de los metadatos de Snowflake, la información del catálogo y el control de acceso basado en roles (RBAC) necesarios para ofrecer flujos de trabajo automatizados con contexto. En cambio, Cortex Code se ha diseñado específicamente para acelerar todo el ciclo de vida de los datos con gobernanza y fiabilidad a nivel empresarial.

Esta inteligencia profunda de la plataforma ejerce un impacto amplio en toda la organización:

Acelera el paso a producción al permitir una ingeniería de datos más rápida, analíticas avanzadas y el desarrollo de agentes y aplicaciones.

Capacita a todos los usuarios , desde expertos técnicos hasta equipos no técnicos, para construir con datos con confianza.

Simplifica las tareas complejas y habilita flujos de trabajo sofisticados, a la vez que incrementa significativamente la productividad.

Diseñado para interactuar sin fricciones con todo el ecosistema de Snowflake, Cortex Code funciona dondequiera que trabajen los desarrolladores, en diferentes experiencias de Snowflake y distintos entornos de desarrollo, adaptándose de forma natural a los flujos de trabajo existentes en lugar de imponer otros nuevos. Los desarrolladores pueden usar Cortex Code dentro de la plataforma de Snowflake a través de Cortex Code in Snowsight (con disponibilidad general próximamente) o desde su terminal o editor de código preferido, como VSCode o Cursor, con Cortex Code CLI (ya en disponibilidad general).