De las ideas a la producción más rápido en Snowflake con nuevas herramientas nativas de desarrollo de datos

Guiada por la misión de simplificar los flujos de trabajo de datos para cualquier desarrollador, esté donde esté, Snowflake presenta una serie de innovaciones que evitan que los desarrolladores tengan que alternar entre herramientas y ventanas fragmentadas y, en su lugar, les permiten centrarse en lo que mejor saben hacer: ampliar los límites del desarrollo moderno de aplicaciones para un futuro con agentes de inteligencia artificial (IA) y más allá. Desde la reciente incorporación de Workspaces hasta los avances revolucionarios integrados en Cortex Code, nuestro nuevo agente de programación de IA anunciado hoy, Snowflake mantiene su compromiso con la visión de un entorno único e integrado con DevOps incorporado.
Simplificar el desarrollo nativo de datos con Cortex Code
Hoy se espera que cualquier profesional de datos, independientemente de su rol o nivel de experiencia técnica, se dedique al desarrollo. Y, aunque tiene a su disposición una amplia gama de herramientas, los flujos de trabajo de datos integrales siguen siendo complejos y requieren mucho tiempo. Pero las herramientas de uso general no son nativas de datos y no ofrecen interacciones fluidas con el ecosistema de datos, lo que hace que tanto los desarrolladores como sus organizaciones tengan dificultades para mantener el ritmo de innovación necesario para seguir realmente a la vanguardia.
Para ayudar a los desarrolladores a crear código más rápido y con mayor precisión, Snowflake presenta Cortex Code, un agente de programación de IA nativo de Snowflake, diseñado para convertir tareas complejas de ingeniería de datos, analíticas, aprendizaje automático (ML) y creación de agentes en interacciones sencillas y fundamentadas, con gran precisión y fiabilidad, todo ello en lenguaje natural. Aunque los agentes de programación de uso general de terceros son potentes, carecen del conocimiento nativo de los metadatos de Snowflake, la información del catálogo y el control de acceso basado en roles (RBAC) necesarios para ofrecer flujos de trabajo automatizados con contexto. En cambio, Cortex Code se ha diseñado específicamente para acelerar todo el ciclo de vida de los datos con gobernanza y fiabilidad a nivel empresarial.
Esta inteligencia profunda de la plataforma ejerce un impacto amplio en toda la organización:
Acelera el paso a producción al permitir una ingeniería de datos más rápida, analíticas avanzadas y el desarrollo de agentes y aplicaciones.
Capacita a todos los usuarios, desde expertos técnicos hasta equipos no técnicos, para construir con datos con confianza.
Simplifica las tareas complejas y habilita flujos de trabajo sofisticados, a la vez que incrementa significativamente la productividad.
Diseñado para interactuar sin fricciones con todo el ecosistema de Snowflake, Cortex Code funciona dondequiera que trabajen los desarrolladores, en diferentes experiencias de Snowflake y distintos entornos de desarrollo, adaptándose de forma natural a los flujos de trabajo existentes en lugar de imponer otros nuevos. Los desarrolladores pueden usar Cortex Code dentro de la plataforma de Snowflake a través de Cortex Code in Snowsight (con disponibilidad general próximamente) o desde su terminal o editor de código preferido, como VSCode o Cursor, con Cortex Code CLI (ya en disponibilidad general).
“Nuestros equipos operan en un sector donde la demanda de soluciones de marketing de alta calidad basadas en datos está creciendo a gran velocidad. Para seguir el ritmo, necesitamos herramientas que nos permitan escalar de forma eficiente y mantener, al mismo tiempo, la consistencia y la gobernanza. Cortex Code CLI encaja de forma natural con la manera en la que trabajan nuestros equipos, permitiéndoles transformar datos y requisitos en constante evolución en soluciones basadas en IA en Snowflake con mayor rapidez. Esto refuerza nuestra capacidad para responder a las crecientes expectativas del mercado sin interrumpir los flujos de trabajo ya establecidos”.
Joe Tobey
Un amplio conjunto de skills integradas y ampliables ofrece flujos de trabajo expertos de Snowflake, lo que permite el diseño, la implementación, la optimización y la automatización operativa de principio a fin. Esta combinación de inteligencia de plataforma y ejecución basada en skills reduce drásticamente la distancia entre idea y producción, incluso en casos de uso avanzados. Con Cortex Code, la experiencia de Snowflake se convierte en una capacidad siempre activa de la plataforma, lo que permite a todo el mundo construir más rápido y con confianza.
Crear mejores aplicaciones con herramientas conocidas
Con la IA, la barrera para desarrollar software se ha superado, pero la barrera para distribuir aplicaciones de nivel empresarial sigue siendo alta. Snowflake Apps rompe este ciclo al cambiar de forma radical el mapa del desarrollo. Ahora, casi cualquiera puede convertir ideas en aplicaciones en cuestión de minutos mediante marcos y ecosistemas abiertos que ya conocen. Con la plataforma unificada de Snowflake, los desarrolladores pueden crear aplicaciones listas para la empresa sin el coste de integración de infraestructuras fragmentadas o de flujos de extracción, transformación y carga (ETL) frágiles.
Gracias a una nueva integración con Vercel v0, cualquiera puede crear aplicaciones con solo describirlas en lenguaje natural. Estas aplicaciones se conectan automáticamente a los datos de Snowflake y se ejecutan directamente en cualquier cuenta segura de Snowflake mediante Snowpark Container Services (SPCS). Como se crean donde se encuentran los datos, estas aplicaciones heredan al instante la seguridad y la gobernanza nativas de Snowflake, lo que permite a los desarrolladores evitar los tradicionales cuellos de botella de la seguridad. Tanto si los equipos crean herramientas internas como si distribuyen soluciones para el cliente a través de Snowflake Marketplace, Snowflake ofrece la base para pasar de un único prompt a una aplicación lista para producción.
Para los desarrolladores con más experiencia, Snowflake permite ejecutar analíticas no estructuradas sobre texto e imágenes con LLM líderes del sector a través de Cortex AI Functions. Estas funciones, que pueden invocarse con sintaxis SQL o Python, permiten a los desarrolladores procesar y analizar datos multimodales a escala al aplicar IA justo donde residen sus datos, con lenguajes que ya dominan.
Gestionar proyectos y colaborar de forma eficaz con DevOps integrado
El acceso sencillo a herramientas de IA punteras es una parte esencial del firme compromiso de Snowflake de potenciar a los desarrolladores. Al ofrecer herramientas de primer nivel e integraciones con una amplia variedad de proveedores externos, Snowflake busca dar a los desarrolladores la libertad de elegir sin miedo a la dependencia de proveedores ni a una complejidad costosa.
Todo empieza con Workspaces, un entorno unificado para desarrollar proyectos de datos integrales: desde escribir código SQL y Python hasta gestionar distintos tipos de proyectos, como dbt Projects on Snowflake y Snowflake Notebooks v2. Snowflake Notebooks v2 incorpora un nuevo motor subyacente que ofrece compatibilidad con Jupyter Notebooks, mejor rendimiento, integración con Workspaces y soporte avanzado de ML.
Ahora contamos con Workspaces compartidos que permiten a los equipos trabajar juntos en un único entorno, con acceso para cada miembro del equipo al espacio de trabajo compartido, manteniendo al mismo tiempo una seguridad sólida y controles de acceso. La profunda integración de Snowflake con Git también aporta control de versiones y colaboración fluida para todos tus objetos de Snowflake mediante OpenID Connect (OIDC) para proteger toda la infraestructura. Se puede usar cualquier plataforma compatible con Git, incluidas soluciones alojadas localmente. Github Actions es totalmente compatible y puede utilizarse para crear una solución integral de integración y desarrollo continuos (CI/CD).
La integración con Git también permite a los desarrolladores usar su IDE favorito para trabajar en cualquier aspecto de Snowflake. La integración con VSCode permite que un desarrollador lo haga todo en el entorno que prefiera y lo comparta fácilmente con el resto de su equipo. Snowflake CLI ofrece una completa interfaz de línea de comandos para crear y trabajar directamente con tus objetos de Snowflake. Después, puedes usarla para automatizar la ejecución mediante tareas que pueden ejecutarse de forma individual o programarse.
Y, dado que FinOps desempeña necesariamente un papel importante para cualquier equipo de desarrollo, Snowflake ofrece herramientas para supervisar fácilmente el uso de Snowflake y entender cómo aumentar la eficiencia y reducir costes. Con una combinación de Cortex Code y paneles de Snowsight, puedes consultar Snowflake para saber cuáles son tus consultas más utilizadas y hacer que Cortex Code sugiera actualizaciones para que tu implementación sea más eficiente.
Un entorno de primer nivel para todos
En general, los desarrolladores quieren tres cosas: desarrollar con herramientas conocidas, gestionar proyectos con gobernanza mediante procesos formalizados y simplificar los flujos de trabajo de IA para impulsar la eficiencia.
Snowflake está comprometida con el avance de estos tres frentes. Con un entorno de desarrollo integrado compatible con SQL, Python y Scala, además de varios tipos de proyectos, Snowflake permite a los desarrolladores desarrollar como quieren y, después, conectarse con otros mediante herramientas de integración que facilitan implementaciones ideales de DevOps y CI/CD. Nuestra creciente cartera de herramientas y capacidades tiene como objetivo que crear con IA —y para IA— sea más fácil y eficiente para todos.
Para empezar, explora estas funciones con más detalle en la documentación que encontrarás a continuación: