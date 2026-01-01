EBOOK
Guía para líderes de ventas y marketing: de la transformación con IA al impacto en los ingresos
El plan de actuación para los CRO y CMO que han dejado atrás la experimentación: cómo convertir la inversión en IA en ingresos reales
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En este ebook se explica:
Cómo detectar las pérdidas de ingresos y solucionarlas con IA
- La historia de la transformación con IA de Snowflake: las decisiones, las lecciones y los resultados
- El marco RAMP (revelar, articular, movilizar, probar) en acción
- Cómo elaborar el caso de negocio para justificar su propia inversión en IA ante el consejo de administración
El problema no es la inversión en IA
Su equipo de ventas dispone de herramientas de IA. Su equipo de marketing también dispone de herramientas de IA. Es posible que haya realizado un proyecto piloto y que las cifras de adopción fueran buenas. Pero la previsión de ingresos sigue igual.
El problema no son las herramientas ni los proyectos piloto. Es lo que sucede después. La mayoría de las organizaciones no han creado el fundamento necesario para que la IA pase de la prueba de concepto a generar un impacto en los ingresos a escala: una capa de inteligencia compartida que sirve de base común para ventas y marketing.
Esta guía explica esa historia, contada por quienes lideraron la transformación.
“Ventas y marketing son un solo cerebro en dos cuerpos. La clásica fricción entre estos departamentos frena el crecimiento. Lo que la IA nos aportó fue un sistema nervioso común: una fuente de verdad en la que ambas áreas basan sus razonamientos, de modo que la conversación deja de girar en torno a quién tiene las cifras correctas y pasa a centrarse en qué vamos a hacer al respecto”.
Denise Persson
18 meses. Sin filtros
Este es el relato de cómo los equipos de ventas y marketing de Snowflake utilizaron la IA para transformar su motor de ingresos: las decisiones, los errores y lo que finalmente generó resultados.
La mejora de las tasas de éxito contribuyó a un crecimiento interanual de los ingresos de aproximadamente el 37 %
Un 38 % menos de gasto en marketing
Un retorno de la inversión (ROI) en IA estimado 5 veces mayor
Este piloto es ahora la guía con la que Snowflake escala a nivel mundial sus iniciativas de ventas y marketing impulsadas por IA.
“Hay una versión de la transformación con IA en la que se acaba con demostraciones excelentes, buenas cifras de adopción y una previsión que parece idéntica a la que se tenía antes de empezar. La diferencia no está en la tecnología. Está en si, desde el principio, reconoció con franqueza dónde se producían las fugas de ingresos”.
Jonathan Beaulier
Quienes lo hicieron posible
El Chief Revenue Officer (CRO) y la Chief Marketing Officer (CMO) de Snowflake comparten el plan de actuación completo, junto con los responsables de ventas y marketing de EMEA que lideraron la transformación sobre el terreno. Además, descubra los resultados que han logrado nuestros clientes, entre ellos:
Cómo Sanofi ofrece a cada comercial de campo un resumen instantáneo antes de cada visita
Cómo Sainsbury’s y Nectar360 impulsan el retail media a partir de un fundamento de datos gobernados
Cómo Novartis transforma datos fragmentados de profesionales sanitarios en interacciones de precisión sobre el terreno
Cómo TF1 pasó de tardar cinco días en elaborar sus informes de campaña a hacerlo en tres minutos
Cómo Intercom recuperó 2000 horas al mes para la actividad comercial
Si su consejo de administración pregunta qué ha aportado realmente la IA al negocio y aún no tiene una respuesta, este es el punto de partida.
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