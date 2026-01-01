Guía para líderes de ventas y marketing: de la transformación con IA al impacto en los ingresos

Su equipo de ventas dispone de herramientas de IA. Su equipo de marketing también dispone de herramientas de IA. Es posible que haya realizado un proyecto piloto y que las cifras de adopción fueran buenas. Pero la previsión de ingresos sigue igual.

El problema no son las herramientas ni los proyectos piloto. Es lo que sucede después. La mayoría de las organizaciones no han creado el fundamento necesario para que la IA pase de la prueba de concepto a generar un impacto en los ingresos a escala: una capa de inteligencia compartida que sirve de base común para ventas y marketing.



Esta guía explica esa historia, contada por quienes lideraron la transformación.