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Free Dev Day — June 25 — Virtual

Don’t just hear about AI — build it. Luminary talks and hands-on labs.

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VALUE DRIVEN DATA DMCC
Snowpro Core Certifications: 2
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VALUE DRIVEN DATA DMCC

Headquarters: United Arab Emirates
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VDD employs a unique approach, enhancing enterprise profitability and efficiency through its AI Pricing co-pilot SaaS and tailored AI/Data Monetisation services.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.