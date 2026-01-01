VALUE DRIVEN DATA DMCC
Headquarters: United Arab Emirates
VDD employs a unique approach, enhancing enterprise profitability and efficiency through its AI Pricing co-pilot SaaS and tailored AI/Data Monetisation services.
VDD employs a unique approach, enhancing enterprise profitability and efficiency through its AI Pricing co-pilot SaaS and tailored AI/Data Monetisation services.
Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.