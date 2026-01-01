SFEIR, partenaire "Select Services" de Snowflake, s'impose comme un acteur de référence dans la modernisation des architectures Cloud et la valorisation de la donnée en France et au Benelux. S'appuyant sur une communauté de 800 experts technologiques, SFEIR combine excellence technique et vision stratégique pour déployer des plateformes de données nouvelle génération.

Notre force réside dans notre maîtrise complète de la "Modern Data Stack". En synergie avec nos partenariats stratégiques dbt et Fivetran, nous construisons autour de Snowflake des pipelines de données automatisés, fiables et performants. Nous accélérons l'ingestion des données avec Fivetran et industrialisons leur transformation avec dbt, appliquant ainsi les meilleures pratiques du génie logiciel (DataOps, CI/CD, versioning) à l'ensemble de la chaîne de valeur Data.

Grâce à Wenvision, notre entité de conseil en stratégie numérique, nous alignons ces choix technologiques sur les enjeux métiers des décideurs, du cadrage de la feuille de route Data & IA jusqu'à l'identification des cas d'usage à fort impact.

Au-delà de l'intégration technique, nous pérennisons l'adoption de cet écosystème grâce au SFEIR Institute. Notre organisme de formation agréé assure la montée en compétence des équipes clients sur Snowflake, dbt et les pratiques Cloud modernes, garantissant ainsi leur totale autonomie.