Skip to content

Snowflake World Tour hits your city

See how leading teams deploy agents at scale. Find a stop near you. Register free.

Register now
All Partners
PYGIO AI INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY - L.L.C
Snowpro Core Certifications: 3
Snowflake AI Data Cloud Select Services Partner badge
Select

PYGIO AI INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY - L.L.C

Headquarters: South Africa
Website

PYGIO is a global team of engineers, scientists, and creators helping enterprises unlock real business value with AI, ML, and Data Science. We focus on the modelling layer - turning raw data into predictive and generative intelligence. Industry accelerators:

1. Financial Services & Insurance: risk management, transactional monitoring, forecasting, regulatory reporting, credit lifecycle, and customer value.

2. Telco: anomaly detection, root cause analysis, autonomous remediation, revenue operations.

3. Industrial Tech: predictive maintenance, digital twins, energy optimisation, QC/QA via AI, production analytics.

4. Retail & Media: customer segmentation, multi-platform access, CDP implementation.

Introducing PYGIO Assembly - an AI Acceleration framework for Snowflake with pre-built modules for:

- Data cleansing & enrichment

- Unstructured data crawlers

- Data governance (cataloguing, lineage & access control - powered by Horizon)

Why PYGIO Assembly matters:

- Business-focused semantic layer

- Turns data into an operational digital twin

- Powers apps, dashboards & AI agents

- Delivers AI at scale with measurable ROI

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.