PYGIO AI INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY - L.L.C
PYGIO is a global team of engineers, scientists, and creators helping enterprises unlock real business value with AI, ML, and Data Science. We focus on the modelling layer - turning raw data into predictive and generative intelligence. Industry accelerators:
1. Financial Services & Insurance: risk management, transactional monitoring, forecasting, regulatory reporting, credit lifecycle, and customer value.
2. Telco: anomaly detection, root cause analysis, autonomous remediation, revenue operations.
3. Industrial Tech: predictive maintenance, digital twins, energy optimisation, QC/QA via AI, production analytics.
4. Retail & Media: customer segmentation, multi-platform access, CDP implementation.
Introducing PYGIO Assembly - an AI Acceleration framework for Snowflake with pre-built modules for:
- Data cleansing & enrichment
- Unstructured data crawlers
- Data governance (cataloguing, lineage & access control - powered by Horizon)
Why PYGIO Assembly matters:
- Business-focused semantic layer
- Turns data into an operational digital twin
- Powers apps, dashboards & AI agents
- Delivers AI at scale with measurable ROI