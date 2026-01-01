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Solution Areas
  • Financial Services
Workload Specializations
  • Data Warehousing
  • Analytics
Snowpro Core Certifications: 3
Snowflake AI Data Cloud Premier Services Partner badge
Premier

Denodo Technologies

Headquarters: United States
Website

Denodo is a leader in data management. The award-winning Denodo Platform is the leading data integration, management, and delivery platform using a logical approach to enable self-service BI, data science, hybrid/multi-cloud data integration, and enterprise data services. Realizing more than 400% ROI and millions of dollars in benefits, Denodo’s customers across large enterprises and mid-market companies in 30 industries have received payback in less than 6 months.

Snowflake Partner Network

Deliver more meaningful data insights with a robust array of tools and partners who will help make the most of your Snowflake investment.