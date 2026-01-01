Solution Areas
- Financial Services
Denodo Technologies
Denodo is a leader in data management. The award-winning Denodo Platform is the leading data integration, management, and delivery platform using a logical approach to enable self-service BI, data science, hybrid/multi-cloud data integration, and enterprise data services. Realizing more than 400% ROI and millions of dollars in benefits, Denodo’s customers across large enterprises and mid-market companies in 30 industries have received payback in less than 6 months.