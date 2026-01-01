Tendências de dados 2026: publicidade,
mídia e entretenimento
Como a arquitetura modular, a governança de IA e os fluxos de trabalho autônomos estão transformando o setor
Prepare-se para a transição para a IA com agentes, as arquiteturas de dados modulares e a automação orientada por governança em publicidade, mídia e entretenimento.
Uma transformação estrutural está redefinindo a forma como o setor opera. Com os sistemas de IA deixando a fase de experimentação e chegando aos fluxos de trabalho operacionais, as organizações começam a repensar no modo como tomam suas decisões, como conectam dados e como mantêm o controle em ecossistemas cada vez mais automatizados. Processos fragmentados estão se consolidando, a arquitetura modular está substituindo stacks rígidos e a governança está se tornando contratual.
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Como fluxos de trabalho fragmentados estão se consolidando em uma execução coordenada, de sistema para sistema.
Por que a arquitetura modular tem se tornado o modelo operacional padrão das empresas de mídia modernas.
Como a IA com agentes está redefinindo o controle em termos de compras, vendas, gestão de direitos e medição.
Por que bases unificadas de dados governados são essenciais para garantir a escalabilidade da IA de modo responsável.
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