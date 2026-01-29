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20
JAN
Utah
6:00 PM
Vivint
Americas
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21
JAN
Amsterdam
5:00 PM
Snowflake Office
EMEA
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21
JAN
London
6:00 PM
Snowflake Office
EMEA
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BUILD GLOBAL VIRTUAL
ON-DEMAND
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AMERICAS (VIRTUAL)
SNOWFLAKE CONNECT: AI
JANUARY 27
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AMERICAS (VIRTUAL)
SNOWFLAKE CONNECT: AI Data Cloud
JANUARY 29
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LONDON
3 FEBRUARY
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EMEA (VIRTUAL)
SNOWFLAKE CONNECT: DATA ENGINEERING
24 FEBRUARY
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TEL AVIV
24 FEBRUARY
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EMEA (VIRTUAL)
SNOWFLAKE CONNECT: AI
26 FEBRUARY
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