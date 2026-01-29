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BUILD GLOBAL VIRTUAL ON-DEMAND

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AMERICAS (VIRTUAL)SNOWFLAKE CONNECT: AIJANUARY 27

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AMERICAS (VIRTUAL)SNOWFLAKE CONNECT: AI Data CloudJANUARY 29

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LONDON3 FEBRUARY

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EMEA (VIRTUAL)SNOWFLAKE CONNECT: DATA ENGINEERING24 FEBRUARY

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TEL AVIV24 FEBRUARY

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EMEA (VIRTUAL)SNOWFLAKE CONNECT: AI26 FEBRUARY

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