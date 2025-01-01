Zum Inhalt springen
SNOWFLAKE-ANWENDUNGSFALL

Verbesserte Lieferkettentransparenz

Ermöglichen Sie nahtloses Data Sharing und effiziente Data Collaboration, um Einblick in die vor- und nachgelagerten Prozesse der gesamten Lieferkette zu erhalten. Integrieren Sie mühelos Ihre eigenen Daten mit Drittanbieterdaten von Partnern und aus dem Snowflake Marketplace.

Cloudübergreifendes Data Sharing und Data Collaboration

Verbessern Sie die Transparenz Ihrer Lieferkette durch die Kollaboration an Daten und Applikationen mit wichtigen Partnern und optimieren Sie so Ihre Kapazitäts- und Bestandsplanung durch sicheres cloudübergreifendes Data Sharing.

Minimale Lieferkettenstörungen

Reduzieren Sie Ihr Risiko durch den Zugriff auf Drittanbieterdaten. So können Sie Störungen in der Lieferkette – verursacht durch Rohstoffpreise, geopolitische Unruhen oder Angebots- und Nachfrageverschiebungen – frühzeitig erkennen und ihnen entgegenwirken.

Bessere, fundierte Entscheidungen

Reichern Sie Ihre Nachfrageprognosen mit Verbrauchereinblicken sowie globalen und lokalen Wirtschaftsstatistiken an – ermöglicht durch den Zugriff auf sichere und kontrollierte Datasets von Drittanbietern.

improve supply chain performance diagram
Quote Icon

Dank Snowflake verfügen wir nun über die Transparenz, die wir uns für unsere gesamte Supply Chain und in den Fertigungshallen gewünscht haben. Jetzt können wir Probleme in Bezug auf Lieferanten und Inflation datengestützt angehen und Entscheidungen treffen, die unser Unternehmen trotz der makroökonomisch schwierigen Lage zum Erfolg führen.“

Sheila Jordan
Chief Digital Technology Officer, Honeywell
E-BOOK

Stärkung der Resilienz Ihrer Manufacturing Supply Chain durch Daten

Fertigungsunternehmen stehen heute in jedem Glied ihrer Lieferkette vor Herausforderungen: die richtige Planung und Beschaffung, die Verwaltung des Lagerbestands, die Logistik, die schnelle Erfüllung von Aufträgen, der Umgang mit Preisschwankungen sowie die Einstellung und Bindung von Mitarbeitenden. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Daten die Resilienz in Ihrer Lieferkette erhöhen können. Erfahren Sie mehr in diesem E-Book.

