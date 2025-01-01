Fertigungsunternehmen stehen heute in jedem Glied ihrer Lieferkette vor Herausforderungen: die richtige Planung und Beschaffung, die Verwaltung des Lagerbestands, die Logistik, die schnelle Erfüllung von Aufträgen, der Umgang mit Preisschwankungen sowie die Einstellung und Bindung von Mitarbeitenden. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Daten die Resilienz in Ihrer Lieferkette erhöhen können. Erfahren Sie mehr in diesem E-Book.